Depremden tedirgin olan İstanbullular çadır kurarak parklarda yattılar

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı depremlerden ve de büyük depremden korkusundan bazı vatandaşlar bu geceyi de çadır kurarak parklarda yatarak geçirdiler.
Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düne göre azalsa da bazı ailelerin geceyi geçirmek için çadır kurdukları görüldü.
Vatandaşlar, çocukları depremden dolayı tedirgin olduğu için parkta kalmaya devam ettiklerini bildirdiler.
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