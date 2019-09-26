İstanbul Silivri açıklarında 2 gün önce 4.6 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Bugün ise gene İstanbul Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.32'de yerin 7.78 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hissedildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul'lulara deprem uyarılarında bulundu. İşte Ersoy'un İstanbul'da yaşanan depremlerle ilgili çarpıcı açıklamaları...
Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'dan İstanbul'lulara önemli deprem uyarısı: Depremler bir hafta on gün boyunca...26.09.2019 12:06
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