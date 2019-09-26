Deprem uzmanı Şükrü Ersoy açıkladı! İstanbul’da yeni deprem olacak mı? 26.09.2019 22:42

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda büyük korkuya neden oldu. Depremin ardından herkes ‘İstanbul'da yeni bir deprem daha olacak mı?, ‘Daha büyük deprem mi geliyor?’, 'İstanbul'da bu gece deprem olacak mı?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy, Atv Haber’de İstanbul'da yaşanan deprem ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy şöyle konuştu:



Deprem gerçeğini bugün bir kez daha hatırladık. 5.8 büyüklüğündeki deprem enerji olarak yeri kırabilecek bir enerjiye sahip. Elbette bundan sonra büyük deprem olabilir mi? Teorik olarak olur.



Ama öyle görünüyor ki 5,8 büyüklüğündeki bu deprem bağımsız bir deprem. İki gün önceki 4,6 büyüklüğündeki deprem de bağımsız bir deprem. Bu da bir süre birkaç hafta devam edecek. Bunlar 4 büyüklüğünde olabilir 5 büyüklüğünde olabilir. Bu anlarda paniklememek gerekiyor. Bu işlerden en fazla paniklediğimiz zaman zarar görebiliyoruz.

Ailesel sorumluluklarımız var ve bu yüzden dikkatli olmalı fazla panik yapmamalıyız. Kaygı ve korkular elbette olacaktır ama bu depremler yaşanacak.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİ'NİN UYARISI MI?

Yaşanan bu deprem yaşanması beklenen olası Marmara depreminin enerjisinin sadece ufak bir miktarını alabilir. Olası Marmara depreminin enerjisini alması için 30 tane 6 büyüklüğünde deprem gerçekleşmesi gerekiyor. Bu da bize gösteriyor ki eninde sonunda Marmara'da olası büyük bir deprem yaşanacak. Geçmişte de bu bölgede büyük depremler yaşandı.