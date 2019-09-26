Deprem Uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan flaş açıklama! ''İstanbul depremi 7 ve üzeri de gerçekleşebilir ama'' 26.09.2019 15:45

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son günlerde üst üste yaşanan bu depremler vatandaşın büyük panik yaşamasına neden oldu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik deprem ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İki farklı senaryonun bulunduğunu belirten Bektaş, İstanbul depremi 7 ve üzeri de gerçekleşebilir, ya da bugün yaşadığımız deprem gibi ortalama 5-5,5 depremler ile de geçebilir dedi. İşte Osman Bektaş'ın depremle ilgili çarpıcı açıklamaları...