Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik İstanbul uyarısı 30 Kasım 2018, Cuma

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, dün yaptığı açıklamalarla İstanbul'u deprem konusunda uyarmıştı. Bugün yaşanan Yalova Çınarcık'taki depremin ardından yine gündem olan açıklamalarda Ahmet Ercan, "Çanlar 2033'ten sonra çalmaya başlar" demişti. İşte Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın deprem uyarısı...