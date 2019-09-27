Haberler Web TV Deprem sonrası Marmara Denizi ve İstanbul'da Tsunami riski nedir? Prof Dr Şükrü Ersoy 'Tsunami olabilir' dedi ve uyardı

Deprem sonrası Marmara Denizi ve İstanbul'da Tsunami riski nedir? Prof Dr Şükrü Ersoy 'Tsunami olabilir' dedi ve uyardı

27.09.2019 12:01

İstanbul, salı günkü 4.6’lık depremden sonra bu kez şiddeti 5.8 büyüklüğünde olan ikinci depremi yaşadı. İstanbul ve çevre illerinde hissedilen deprem ve kesilmek bilmeyen artçı depremler vatandaşları korkuttu. Vatandaşlar depremin ardından İstanbul'da Tsunami olur mu? Marmara Denizi'nde Tsunami riski nedir? sorularını araştırmaya başladı. Prof Dr Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında merak edilen Tsunami sorusuna 'Tsunami olabilir' cevabını verip açıkladı. İşte Şükrü Ersoy'un İstanbul ve Marmara denizi için yaptığı Tsunami uyarısı...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları