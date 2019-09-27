İstanbul, salı günkü 4.6’lık depremden sonra bu kez şiddeti 5.8 büyüklüğünde olan ikinci depremi yaşadı. İstanbul ve çevre illerinde hissedilen deprem ve kesilmek bilmeyen artçı depremler vatandaşları korkuttu. Vatandaşlar depremin ardından İstanbul'da Tsunami olur mu? Marmara Denizi'nde Tsunami riski nedir? sorularını araştırmaya başladı. Prof Dr Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında merak edilen Tsunami sorusuna 'Tsunami olabilir' cevabını verip açıkladı. İşte Şükrü Ersoy'un İstanbul ve Marmara denizi için yaptığı Tsunami uyarısı...
Deprem sonrası Marmara Denizi ve İstanbul'da Tsunami riski nedir? Prof Dr Şükrü Ersoy 'Tsunami olabilir' dedi ve uyardı27.09.2019 12:01
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- Deprem sonrası Marmara Denizi ve İstanbul'da Tsunami riski nedir? Prof Dr Şükrü Ersoy 'Tsunami olabilir' dedi ve uyardı
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