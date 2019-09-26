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Deprem sırasında kaldırımda yürüyen şahsın kafasına tuğla düştü | Video

26.09.2019 15:38

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası vatandaşlar arasında büyük panik yaşandı. Okullar tatil ilan edilirken birçok ev ve iş yeri de boşaltıldı. Kandilli tarafından şiddeti 6,0 olarak revize edilen deprem sırasında bazı binalarda hafif hasarlar oluştu. Deprem esnasında kaldırımda yürüyen bir vatandaşın ise kafasına tuğla parçası düştü. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


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