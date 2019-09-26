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Deprem Bursa'da da hissedildi...Depreme böyle yakalandılar

26.09.2019 14:33

Marmara Denizi'ndeki deprem Bursa'da da hissedildi. Gemlik İyi Parti İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yapılırken kaydedilen görüntülerde deprem iyice hissediliyor. Gemlik İlçesi'nde İyi Partililer basın açıklaması yaparken deprem hissedildi. Deprem paniğe sebep oldu. Saat 14'deki deprem Bursa'da da vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu.


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