Marmara Denizi'ndeki deprem Bursa'da da hissedildi. Gemlik İyi Parti İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yapılırken kaydedilen görüntülerde deprem iyice hissediliyor. Gemlik İlçesi'nde İyi Partililer basın açıklaması yaparken deprem hissedildi. Deprem paniğe sebep oldu. Saat 14'deki deprem Bursa'da da vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu.
Deprem Bursa'da da hissedildi...Depreme böyle yakalandılar26.09.2019 14:33
- Deprem Bursa'da da hissedildi...Depreme böyle yakalandılar
- Son dakika: İstanbul'de deprem sonrası telefon hatları kesildi
- İstanbul'da deprem! Deprem anı kameralara böyle yansıdı! - VİDEO
- Son dakika! İstanbul'daki deprem anı kamerada! Vatandaşlar ve okuldaki büyük panik anı kamerada! İşte ilk görüntüler
- İstanbul son dakika deprem - İstanbul'da 5.8 büyüklügünde deprem -VİDEO
- İstanbul son dakika deprem mi oldu! İstanbul deprem şiddeti kaç? -VİDEO
- Müge Anlı canlı yayında çıldırdı! Satı Ermiş'in ev sahibi Yunis hakkında mide bulandıran iddia: Eşi yokken evine çağırıp...
- Kadıköy'de motosikletli kadın magandanın trafikteki tehlikeli dansı kamerada
- 1994 model Şahin'i hangardan çıkarmıştı! İşte o efsane otomobilin hikayesi
- Adana'da 70 yaşındaki adamın hastane asansöründe yankesicilik anları kamerada
- Evlat nöbeti 24. gününde! Acılı annenin sözleri yürekleri dağladı
- Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'dan İstanbul'lulara önemli deprem uyarısı: Depremler bir hafta on gün boyunca...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.