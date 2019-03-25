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Denizli'nin Çal ilçesinde tarihi okul cayır cayır yandı!

25.03.2019 10:39

Denizli'nin Çal ilçesinde, 1928 yılında yapımı tamamlanan tarihi okulda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Projesini Mimar Kemalettin Bey'in çizdiği iki katlı okul, neoklasik tarzda inşa edilmişti. Bina 1999 yılında Gazi İlköğretim Okulu'nun başka bir yere taşınmasından sonra Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi olarak çeşitli etkinliklerde kullanılıyordu.


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