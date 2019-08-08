Denizli’nin Bozkurt ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6.0 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar korkuyla dışarı çıktılar (Video)08.08.2019 15:00
- Araç sahiplerine indirim müjdesi! Motorin ve benzin ucuzluyor
- Sağlık Bakanlığı'ndan deprem açıklaması: 27 kişi hastanede tedavi altında
- Denizli depremini Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu yorumladı!
- Son dakika: Almazbek Atambayev gözaltına alında
- Ankara'da araç içinde infaz
- İstanbul Havalimanı'nda danışma robotları göreve başladı
- Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6.0 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar korkuyla dışarı çıktılar (Video)
- SON DAKİKA: Denizli'de şiddetli deprem! Vatandaş sokağa döküldü
- Cumhurbaşkanlığı'ndan Denizli'deki depremle ilgili ilk açıklama
- YPG/PKK kontrolündeki Ayn el-Arab havadan görüntülendi
- Depreme nikahta yakalandılar! Panik anları kamerada
- Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan boşandı! Adliyeye birlikte geldiler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.