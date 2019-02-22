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Denizli'deki kan donduran vahşette esrarengiz tarım ilacı detayı

22.02.2019 09:49

Denizli'de bulunan kapalı pazar alanındaki demir korkuluklarda ayakları ve boğazı iple bağlanmış halde bir erkek cesedi bulundu.


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