Denizli'deki kan donduran vahşette esrarengiz tarım ilacı detayı

Denizli'de bulunan kapalı pazar alanındaki demir korkuluklarda ayakları ve boğazı iple bağlanmış halde bir erkek cesedi bulundu.
Denizli'deki kan donduran vahşette esrarengiz tarım ilacı detayı22.02.2019 09:49
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