Denizli'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var 04.04.2019 07:31

Son dakika haberine göre Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

