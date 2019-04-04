Denizli'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Denizli'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var04.04.2019 07:31
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