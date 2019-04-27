Denizli'de tekstil fabrikasında yangın 27.04.2019 07:11

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2,5 saatten bu yana devam ederken, 20’nin üzerinde itfaiye aracı ile müdahale edilen yangında alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.