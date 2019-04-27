Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2,5 saatten bu yana devam ederken, 20’nin üzerinde itfaiye aracı ile müdahale edilen yangında alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Denizli'de tekstil fabrikasında yangın27.04.2019 07:11
- Denizli'de tekstil fabrikasında yangın
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