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Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

27.04.2019 07:11

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2,5 saatten bu yana devam ederken, 20’nin üzerinde itfaiye aracı ile müdahale edilen yangında alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


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