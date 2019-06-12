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Denizli'de şaşkına çeviren görüntü! İş makineleri bile dokunamıyor

12.06.2019 00:17

Denizli’de cadde üzerinde yol ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor. Evliya olduğuna inanılan mezara iş makinelerinin bile dokunamadığı iddia edilirken, mezara sahip çıkan mahalleli mezarın başına gelip dua ediyor.


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