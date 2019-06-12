Denizli'de şaşkına çeviren görüntü! İş makineleri bile dokunamıyor

Denizli’de cadde üzerinde yol ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor. Evliya olduğuna inanılan mezara iş makinelerinin bile dokunamadığı iddia edilirken, mezara sahip çıkan mahalleli mezarın başına gelip dua ediyor.
Denizli'de şaşkına çeviren görüntü! İş makineleri bile dokunamıyor12.06.2019 00:17
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