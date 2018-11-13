Denizli'de pamuk şekerleri ayağıyla ezen zabıta memuru görevinden alındı

Denizli'de bir gencin sattığı pamuk şekerlere el koyup yerdeki pamuk şekerleri ayağıyla ezen zabıta görevden uzaklaştırıldı.
Denizli'de pamuk şekerleri ayağıyla ezen zabıta memuru görevinden alındı13 Kasım 2018, Salı
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