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Denizli'de pamuk şekerleri ayağıyla ezen zabıta memuru görevinden alındı

13 Kasım 2018, Salı

Denizli'de bir gencin sattığı pamuk şekerlere el koyup yerdeki pamuk şekerleri ayağıyla ezen zabıta görevden uzaklaştırıldı.


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