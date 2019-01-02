Denizli'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Denizli'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı01 Ocak 2019, Salı
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