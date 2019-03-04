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Denizli'de ormanlık alanda dehşet! Poşetlerin içinden 6 kedi ölüsü bulundu

04.03.2019 13:40

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ormanlık alana atılmış 4 ayrı çöp poşeti içinde toplam 6 kedi ölüsü bulundu. Kedilerin zehirlendikten sonra poşetler içinde ormana atıldığı sanılıyor.


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