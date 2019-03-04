Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ormanlık alana atılmış 4 ayrı çöp poşeti içinde toplam 6 kedi ölüsü bulundu. Kedilerin zehirlendikten sonra poşetler içinde ormana atıldığı sanılıyor.
Denizli'de ormanlık alanda dehşet! Poşetlerin içinden 6 kedi ölüsü bulundu04.03.2019 13:40
- Cemal Kaşıkçı'nın yakıldığı tandır ilk kez görüntülendi!
- Müge Anlı'da Asım Bayram bulundu mu? Antalya'daki kayıp ile ilgili son dakika haberi! (4 Mart) Müge Anlı son bölüm izle
- Beyoğlu'nda 300 bin dolarlık gasp
- Denizli'de ormanlık alanda dehşet! Poşetlerin içinden 6 kedi ölüsü bulundu
- Son dakika! 2019 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama
- Müge Anlı'da Asım Bayram'ın polis incelemesi yapıldı
- "Zillet"çiler ağlıyor! Gezici araştırma şirketi 31 Mart seçimleri öncesi son seçim anketini yayınladı
- Hasköy'de ilginç olay! Evlerin kapısına para dolu zarf bırakıyor
- Antalya'nın fethi törenlerinde SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 4 Mart İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
- Bakan Pekcan'dan açıklama: Rekor kırdık
- Amedsporlu Mansur Çalar hakkında soruşturma
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.