Denizli’de okul servisine saldırı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir trafik magandası lise öğrencilerini taşıyan okul servisine saldırdı. Aracın önünü kesen saldırgan, yumrukla servis aracının camını kırdı. Olayın şokunu uzun süre atlatamayan öğrenciler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Denizli’de okul servisine saldırı05 Aralık 2018, Çarşamba
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