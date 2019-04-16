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Denizli'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi

16.04.2019 09:42

Denizli' nin Acıpayam ilçesinde öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi. Kazada yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi...


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