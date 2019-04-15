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Denizli'de 'kuzu göbeğine' büyük ilgi

15.04.2019 17:30

Denizli'de 'kuzu göbeğine' büyük ilgi! Vatandaşlar kilosu 100 TL'yi bulan mantarı toplamak için birbiri ile yarışıyor...


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