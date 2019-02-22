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Denizli'de korkunç olay... Ayakları ve boğazından iple bağlı....

22.02.2019 02:12

Denizli’de kapalı pazar yerinin demir korkuluklarına ayakları ve boğazından iple bağlı halde erkek cesedi bulundu. Kısa bir araştırma yapan ekipler şahsın bir iş yerinde bekçilik yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki Saffet Göven olduğunu belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler Göven’in ayakları ve boynundan pazar yerinin demir korkuluklarına iple bağlı olduğunu ve başucunda tarım ilacı bulunduğunu kaydetti.


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