Denizli Kayak Merkezi'nde fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 200 tatilci, ekiplerin 14 saatlik uğraşı sonucu kurtarıldı. Yaklaşık 1,5 metreyi bulan karda bazı araçların kara gömülü olarak şarampolde kaldığı görüldü.
Denizli'de kayak merkezinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı26 Ocak 2019, Cumartesi
- Denizli'de kayak merkezinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
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