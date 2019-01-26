Denizli'de kayak merkezinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı 26 Ocak 2019, Cumartesi

Denizli Kayak Merkezi'nde fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 200 tatilci, ekiplerin 14 saatlik uğraşı sonucu kurtarıldı. Yaklaşık 1,5 metreyi bulan karda bazı araçların kara gömülü olarak şarampolde kaldığı görüldü.