Denizli'de ormanlık alanda kar fotoğrafı çekmek için çıktığı seyir terasından dengesini kaybederek uçuruma düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Denizli'de kar fotoğrafı çekmek isteyen bir kişi ölümden döndü07 Ocak 2019, Pazartesi
- Denizli'de kar fotoğrafı çekmek isteyen bir kişi ölümden döndü
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