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Denizli'de kar fotoğrafı çekmek isteyen bir kişi ölümden döndü

07 Ocak 2019, Pazartesi

Denizli'de ormanlık alanda kar fotoğrafı çekmek için çıktığı seyir terasından dengesini kaybederek uçuruma düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


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