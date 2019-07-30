Denizli'de hurda deposunda yangın! Bu hale geldiler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otluk alanda çıkan ve hurda araçların bulunduğu depoya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Denizli'de hurda deposunda yangın! Bu hale geldiler30.07.2019 21:59
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