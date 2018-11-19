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Denizli'de eğitim uçağı düştü

19 Kasım 2018, Pazartesi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi'nde, bir eğitim uçağı düştü. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama kurarma çalışması başlatıldı.


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