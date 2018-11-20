Denizli'de düşen uçağın enkazından ilk görüntüler

Denizli'de kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı Aydın'da bulunan eğitim uçağının enkazına ait ilk görüntüler geldi. Olay yerine gelen ekipler, uçakta bulunan iki kişinin cesedine ulaştı.
Denizli'de düşen uçağın enkazından ilk görüntüler20 Kasım 2018, Salı
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