Denizli'de depreme okulda yakalanan öğrenciler korkudan ağladı 20.03.2019 10:46

Deprem merkez üssünün Acıpayam ilçesi olduğu belirtildi. 5.5 şiddetindeki deprem yaklaşık olarak 20 saniye sürdü ve büyük panik yaşattı. Depremim hemen ardından okullarda korku dolu anlar yaşanırken sınıflar boşaltılarak öğrenciler okul bahçelerinde güvenli alanlara toplandı. Bazı küçük yaştaki öğrencilerin ise yaşadıkları korkudan dolayı ağladıkları gözlendi. Valilikten yapılan açıklamada, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden sondar okullar 1 gün tatil edildi.