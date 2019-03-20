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Denizli'de depremden kaçan vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu

20.03.2019 15:43

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem sırasında kameralara ilginç anlar yansıdı. Deprem sırasında oturduğu çay ocağından kendini dışarı atan bir vatandaş, çatıdan düşen kiremitin altında kalmaktan son anda kurtuldu.


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