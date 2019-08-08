Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, yerin yedi kilometre altında gerçekleşti. USGS verileri, sarsıntının Denizli'nin yanı sıra yedi şehirde daha hissedildiğini gösteriyor. Bozkurt Belediye başkanı Birsen Çelik depreme ilişkin, “Bazı binalar yıkıldı, yaralılar var” derken Tutluca Belediye muhtarı: 192 haneli mahallenin 100 hanesi hasarlı, can kaybı yok.” açıklamasında bulundu.
Denizli'de deprem! Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik: Bazı binalar yıkıldı (Video)08.08.2019 15:14
- Denizli'de deprem! Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik: Bazı binalar yıkıldı (Video)
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