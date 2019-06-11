Haberler Web TV Denizli'de akılalmaz olay! Hayatta kalabilmek için dakikalarca kaçtılar

Denizli'de akılalmaz olay! Hayatta kalabilmek için dakikalarca kaçtılar

11.06.2019 00:30

Denizli’de bir otomobil sürücüsünün 4 kilometre boyunca kovalayıp kasıtlı olarak çarptığı iddia edilen motosikletli 2 çocuk yaralandı. Kovalamaca anı güvenlik kameralarına yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları