Denizli’de AK Partili vatandaşlar kutlamalara başladı

Denizli'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde sandıkların büyük bir çoğunluğu açılıp sonuçlar açıklanırken AK Partili vatandaşlar, kentin en işlek yeri olan Delikliçınar Meydanında kutlamalara başladı.
Denizli’de AK Partili vatandaşlar kutlamalara başladı01.04.2019 00:39
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