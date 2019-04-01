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Denizli’de AK Partili vatandaşlar kutlamalara başladı

01.04.2019 00:39

Denizli'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde sandıkların büyük bir çoğunluğu açılıp sonuçlar açıklanırken AK Partili vatandaşlar, kentin en işlek yeri olan Delikliçınar Meydanında kutlamalara başladı.


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