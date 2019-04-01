Denizli’de AK Partili vatandaşlar kutlamalara başladı 01.04.2019 00:39

Denizli'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde sandıkların büyük bir çoğunluğu açılıp sonuçlar açıklanırken AK Partili vatandaşlar, kentin en işlek yeri olan Delikliçınar Meydanında kutlamalara başladı.