Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait 14 hayvan fosili bulundu 25 Aralık 2018, Salı

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yapılan yüzey araştırmalarında 2 milyon ila 9 milyon yıl öncesine ait; aralarında gergedan, zürafa, at ve tilkinin de bulunduğu farklı 14 tür hayvan fosili tespit edildi.