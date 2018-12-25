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Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait 14 hayvan fosili bulundu

25 Aralık 2018, Salı

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yapılan yüzey araştırmalarında 2 milyon ila 9 milyon yıl öncesine ait; aralarında gergedan, zürafa, at ve tilkinin de bulunduğu farklı 14 tür hayvan fosili tespit edildi.


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