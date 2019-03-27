Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler) 27.03.2019 16:20

Denizli'nin Acıpayam ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugün saat 14.27'de olan deprem Denizli ve çevre illerde hissedildi.