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Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler)

27.03.2019 16:20

Denizli'nin Acıpayam ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugün saat 14.27'de olan deprem Denizli ve çevre illerde hissedildi.


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