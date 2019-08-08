Denizli depremini Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu yorumladı! 08.08.2019 18:33

Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, yerin yedi kilometre altında gerçekleşti. USGS verileri, sarsıntının Denizli'nin yanı sıra yedi şehirde daha hissedildiğini gösteriyor. Söz konusu yerler Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Aydın, İzmir ve Antalya. Deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığı ve yaralılar olduğu belirtilirken, Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu meydana gelen deprem hakkında açıklamalarda bulundu.