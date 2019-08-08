Haberler Web TV Denizli depremini Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu yorumladı!

Denizli depremini Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu yorumladı!

08.08.2019 18:33

Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, yerin yedi kilometre altında gerçekleşti. USGS verileri, sarsıntının Denizli'nin yanı sıra yedi şehirde daha hissedildiğini gösteriyor. Söz konusu yerler Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Aydın, İzmir ve Antalya. Deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığı ve yaralılar olduğu belirtilirken, Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu meydana gelen deprem hakkında açıklamalarda bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları