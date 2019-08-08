Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan deprem açıklaması 08.08.2019 15:34

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremle ilgili şu bilgileri verdi: ''Ekiplerimiz destek için sahaya çıktı. Baklan, Bozkurt ilçemize doğru gidiyorum. Gelen haberlerde bizi üzecek, can kaybı haberimiz yok çok şükür. Ben de kapalı alandaydım, hissettik. Biz özetle şu anda Baklan, Bozkurt ve Çardak ilçelerimize doğru gidiyoruz. Ekiplerimiz orada.'' dedi.