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Denizli Afad Başkanı: Yıkılan evlerimiz var kriz merkezi kurduk

20.03.2019 10:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Denizli AFAD Başkanı Ali Ekiz yaptığı açıklamada "Yıkılan evlerimiz var kriz merkezi kurduk" dedi.


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