Haberler Web TV Denizli Acıpayam'da şiddetli deprem

Denizli Acıpayam'da şiddetli deprem

31.03.2019 15:11

Denizli'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son dakika habere göre deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Alınan ilk bilgilerde depremin merkez üssü olan Acıpayam’da herhangi bir yıkımın olmadığı kaydedildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları