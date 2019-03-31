Denizli Acıpayam'da şiddetli deprem 31.03.2019 15:11

Denizli'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son dakika habere göre deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Alınan ilk bilgilerde depremin merkez üssü olan Acıpayam’da herhangi bir yıkımın olmadığı kaydedildi.