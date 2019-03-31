Denizli Acıpayam'da şiddetli deprem

Denizli'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son dakika habere göre deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Alınan ilk bilgilerde depremin merkez üssü olan Acıpayam’da herhangi bir yıkımın olmadığı kaydedildi.
Denizli Acıpayam'da şiddetli deprem31.03.2019 15:11
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