Denizli Acıpayam deprem haberi en son gelişmeler - Denizli Acıpayam son dakika deprem şiddeti kaç (en son depremler) 31.03.2019 14:50

Son Dakika... Denizli'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son dakika habere göre deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.