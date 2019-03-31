Son Dakika... Denizli'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son dakika habere göre deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Denizli Acıpayam deprem haberi en son gelişmeler - Denizli Acıpayam son dakika deprem şiddeti kaç (en son depremler)31.03.2019 14:50
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