Haberler Web TV Denizli Acıpayam deprem haberi en son gelişmeler - Denizli Acıpayam son dakika deprem şiddeti kaç (en son depremler)

Denizli Acıpayam deprem haberi en son gelişmeler - Denizli Acıpayam son dakika deprem şiddeti kaç (en son depremler)

31.03.2019 14:50

Son Dakika... Denizli'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son dakika habere göre deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları