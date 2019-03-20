Denizli Acıpayam Belediye Başkanı 5,5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, ''Binalarda çatlamalar var ama can kaybı yok. Deprem; gece saat 4 civarında bir kere oldu. Daha sonra tekrar biraz önce 15 dakika önce; ben de hastanedeydim. Oradan ayrılırken kendi aracımda baktım ortalık sallanıyor. İşte o sırada esas büyük deprem oldu. Binaların çatı katlarında çatlama olduğu, bacalarının sarsıntıyla düştüğü… Biz o yüzden korkuyoruz.'' dedi.
Denizli Acıpayam Belediye Başkanı 5,5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu20.03.2019 10:08
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