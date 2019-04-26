Denizlerde hakimiyeti artıracak sistem yolda 26.04.2019 09:54

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni yetkinlikler kazandıracak ve Türkiye’nin denizlerdeki hakimiyetini artıracak yeni nesil ağ destekli iletişim sistemleri, ilk kez IDEF19’da görücüye çıkacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda başlattığı Deniz Taktik Telsiz Ağı (DETTA) projesi kapsamında geliştirilen iletişim terminali, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF19) sergilenecek. Terminal, savaş gemilerinin denizdeyken de, limandaymış gibi TSK Entegre Muhabere Sistemi'nin bir parçası olmasını sağlayacak.

SahilNet projesi kapsamında Onur Mühendislik tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar için geliştirilen iletişim ağının ilk demosu da IDEF19'da yapılacak. Sistem, denizde görev yapan botlarla sahil güvenlik istasyonları arasında telsiz ağları üzerinden görüntü aktarımı yapacak.