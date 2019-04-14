Denizlerde balık avı yasağı ne zaman başlıyor? 14.04.2019 13:55

Bu yıl da her yıl olduğu gibi denizlerde balık avı yasağı başlayacak. 15 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlayacak olan yasaklar Eylül ayına kadar devam edecek. Denizlerde balık avı yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılara yeniden denize açılabilecek ve avlanma sürecini başlatabilecek. Balıkta yeni av sezonunun ise 1 Eylül’de başlaması bekleniyor.