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Deniz'de 12 saat sonra sağ olarak bulundu, eve geldi ve şoke eden ölüm!

10.06.2019 19:23

Bursa’nın Gemlik ilçesinde denize açıldıktan sonra alabora olan bottan atladıktan sonra kaybolan ve 12 saat sonra sağ bulunan Yaman Şıpka kurtulduğuna sevinirken, eve gelip sevindirici haberi verdiği babasının 10 dakika sonra kalp krizi sonucu ölümüyle yıkıldı.


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