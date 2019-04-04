Denizbank satılıyor! Sberbank ve Emirates NBD anlaştı 04.04.2019 12:40

Sberbank ve Emirates NBD, Denizbank'ın satışı konusunda anlaşmaya vardı. Hisselerin yüzde 99,85'inin devrinde toplam bedel konusunda Denizbank'ın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sahip olduğu 15,51 milyar TL'lik konsolide özkaynak büyüklüğüne istinaden 15,48 milyar TL bedel üzerinden anlaştı.