DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş "Herkesin parası ve mevduatı tüm bankacılık sisteminde ve emniyette" 14 Ağustos 2018, Salı

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Herkesin parası ve mevduatı tüm bankacılık sisteminde ve emniyette" dedi. Ateş, yaşanan gelişmelerin politik ağırlıklı spekülatif ataklar olduğunun altını çizdi.