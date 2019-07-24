DenizBank Genel Müdürü Ateş: TL faizlerde gerileme olacak 24.07.2019 10:19

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, faiz indirimi için uygun ortamın olduğunu belirtti ve bu yılın ikinci yarısında TL faizlerinin düşeceğini söyledi.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Enflasyondaki gerilemeye paralel yılın ikinci yarısında Türk lirası faizlerde gerileme olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi, DenizBank'ın ilk yarı performansı ve gelecek dönem beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türk bankacılık sektöründe yılın ilk yarısında kredi büyümesinin, geçmiş dönem performanslarının gerisinde kaldığını, karlılık olarak ise kısmen yavaşladığı bir dönem geçirdiklerini söyledi. Mevduat birikiminin yabancı para cinsinden mevduata kaymış olmasının Türk lirası (TL) cinsinden faiz oranlarının yüksek seyrine sebebiyet vererek TL likiditesinin daralmasına ve bunun bir sonucu olarak da kredi büyüme hızının yavaşlamasına neden olduğunu belirten Ateş, aktif kalitesinin ise geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında bozularak takipteki kredi oranının yüzde 4,4 seviyesine yükseldiğini kaydetti.