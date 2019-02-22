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Deniz ulaşımına hava muhalefeti! Sis nedeniyle seferler iptal

22.02.2019 09:31

Son dakika haberine göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkisini sürdüren sis nedeniyle Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri yapılamadı.


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