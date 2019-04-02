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Deniz Satar'ın RAP yaptığı video sosyal medyayı salladı

02.04.2019 15:13

TRT Spor'un güzel ve başarılı spikeri Deniz Satar'ın, yayın öncesi RAP yaptığı video sosyal medyada gündem konusu oldu.


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