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  • Deniz magandaları tatilcilere korku dolu anlar yaşattı... O anlar kamerada

Deniz magandaları tatilcilere korku dolu anlar yaşattı... O anlar kamerada

27 Ağustos 2018, Pazartesi

Antalya’nın Alanya ilçesinde içinde çok sayıda turistlerin bulunduğu 2 günübirlik tur teknesi, aralarındaki husumetten dolayı kasıtlı olarak çarpıştığı iddia edildi. Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alınırken, korku dolu anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

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