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Deniz Kuvvetleri'nden yakın markaj sürüyor

10.07.2019 16:27

Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Yavuz ve Fatih Sondaj Gemisi ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemi'sine refakat etmeyi sürdürüyor.


Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Yavuz ve Fatih Sondaj Gemisleri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemi'si TSK tarafından korunuyor.

Bölgede sondaj çalışması yapan Türk gemilerine Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tam kapasite ile refakat ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor." yazısı ile fotoğraflar paylaşıldı.

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