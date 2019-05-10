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Deniz Kuvvetleri'nden büyük tatbikat! 3 denizde eş zamanlı olacak

10.05.2019 17:57

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından Denizkurdu-2019, 13-25 Mayıs'ta, 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen 3 denizde eş zamanlı gerçekleştirilecek.


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